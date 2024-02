La voz ronca que canta historias de amor

Sabina ha cumplido 75 años gratamente sorprendido y satisfecho. En 2021, en un acto en el Instituto Cervantes, había dicho: “he escrito un libro, he tenido dos hijas y en Rota trasplanté un olivo; no me falta nada y estoy moderadamente en paz conmigo mismo teniendo en cuenta que la gente de mi generación pensábamos que no íbamos a ser nunca adultos”.