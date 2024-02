Se difundió un video que genera preocupación por la salud de Jorge Lanata

En X (antes Twitter), los usuarios expresaron su preocupación y dejaron mensajes en una publicación de la cuenta @LIBERALDEMILEl, que subió el clip: "Es un milagro que siga vivo", "Está luchando por respirar, en cualquier momento la queda", "No pude respirar. Sus pulmones no resisten más", "No puede respirar por años de darle al cigarro también tiene obesidad mórbida", "Preocupante, nunca lo vi así".