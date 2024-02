Una victoria que marcó el rumbo del continente

Alcanzar la gloria eterna nunca fue una tarea fácil y mucho menos cuando se trata de torcer la historia a tu favor. Luego de que los realistas al mando de Mariano Osorio le dieran un duro “revés” en el desastre de Rancagua y marcarán el fin de la llamada Patria Vieja, Bernardo O’Higgins y sus dirigidos no se quedaron con los “brazos en jarra”. Aquella derrota no fue el fin de la gran “obsesión” que arrastraba hace años: la independencia chilena; un sueño que parecía lejano por la cantidad de fracasos, pero por el que no iban a darse por vencidos.