Con entradas que ascendieron desde los 2.000 a los 45.000 dólares, el estadio se encontraba repleto. La cantante y actriz estadounidense Reba McEntire (una de las máximas exponentes de la música country) se encargó de entonar las estrofas del himno nacional de los Estados Unidos;mientras que Post Malone con su interpretación de “America the Beautiful” y Andra Day con la canción “Lift Every Voice and Sing” se ocuparon del espectáculo previo a la patada inicial.