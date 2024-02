Cartas de lectores: ¿Puro verso?

Según la lectora Rodríguez, en su carta del 10/2, LLA es “puro verso”. ¿Ah, sí? Más bien se diría que es puro verso Alberto Fernández, quien, a sabiendas de no poder volver a caminar la calle como ciudadano común, huyó a España ni bien concluida su nefasta presidencia, muy orondo del brazo de su “querida Fabiola”, luego de haber rogado a la juventud argentina que se quede en el país a “hacer patria”. Puro verso es Cristina Kirchner, comprando acciones de Mercado Libre, considerando que Marcos Galperín, su archienemigo, tuvo que autoexiliarse en Uruguay por manifiesta persecución política y falta de garantías respecto de su seguridad personal. Y puro verso en extremo es Sergio Massa, que no solo inundó la Argentina de papel pintado para ganar la elección (que la perdió con 56% de votantes “puro verso” en contra), acelerando la inflación que ahora padecemos, dejando al gobierno presente una bomba de tiempo y encima por estos días intrigando con la complicidad de gobernadores réprobos. Y además, como la lectora esgrime el concepto de “aborto seguro”, parafraseando el título de mi misiva en favor de la derogación del aborto con ironía de dudosa calidad, debe sin dudas debe referirse a la “seguridad” de la gestante irresponsable e inescrupulosa (porque de “madre” no tiene nada), no al ser inocente en gestación que inevitablemente es asesinado.