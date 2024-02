Cartas de lectores: presidente Milei

Quiero responderles a la Sra. Ezquer (carta “Presidente Milei”, 09/02) y a todos los que votaron al Sr Milei: ¿en que país viven? ¿O ya estamos totalmente locos? No sé si no sienten en sus bolsillos los aumentos que este Sr. está haciendo con esa idea de desregularización de la Economía. Yo soy un trabajador, como todo el mundo, y me aniquiló mi sueldo y muchas cosas más. Este Sr. dijo que los políticos corruptos iban a pagar el ajuste y el que está pagando todo esto es la gente, el trabajador argentino el que tiene una PYME, un quiosco, el que se levanta a las 6 de la mañana a trabajar; no hablo del que recibe planes sociales ni ayudas del Estado. Soy apolítico, nunca apoyé a ningún partido, ni radical, ni peronista, ni kirchnerista ni pro, nadie; sólo quiero a mi patria con la Bandera argentina, como me enseñaron en el colegio a respetarla y a defenderla. Los de este movimiento de derecha de llamados “liberales” no son más que unos mendaces que se aprovecharon de los jóvenes argentinos diciendo que iban a dolarizar y cada uno pensaba que iba a ganar su sueldo en dólares; o sea que si ganaban 100.000 pesos iban a tener 100.000 dólares en el bolsillo; eso era una mentira de campaña, así como el Sr. Massa hizo abuso de poder regalando dinero para poder ganar las elecciones. Milei me recuerda mucho a la época de los unitarios y federales, peleando con los gobernadores para ver quien tiene más poder, queriendo imponer por la fuerza la Ley de Bases y ese famoso DNU que hizo, que la Justicia determinará si es inconstitucional o no . Creo que este Sr. no está en sus facultades mentales para gobernar un país; tiene todo un comportamiento de querer imponer cosas como un dictador y no escuchar a los que opinan o piensan diferente, como también lo hizo la Sra. Cristina Kirchner. Me parece que estamos en uno de los peores momentos para seguir sembrando más odio del que hay; acá tienen que unirse todos para poder sacar este país de una vez por todas y dejar de pensar en beneplácito propio. A la Sra. Ezquer le digo que miles de argentinos están pasando hambre y no son “planeros ni kirchneristas”, para que trate así a los demás. Milei no es un salvador como se dice llamar; es una persona que no tiene idea de política y que está al frente de una nación, no de un ring de boxeo.