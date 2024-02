¿Te imaginás poder ver información digital sobrepuesta en el mundo real?

La necesidad de tomar contacto con estas tecnologías no puede ser subestimada. Estamos al umbral de una revolución que, aunque incipiente, promete transformar no solo la manera en que interactuamos con el mundo digital, sino también cómo este se integra en nuestra realidad cotidiana. La curiosidad y el escepticismo inicial que pueden despertar dispositivos como los Vision Pro deben ser canales hacia una exploración más profunda de sus capacidades y limitaciones. En este contexto, resulta imprescindible para los usuarios, tanto actuales como potenciales, familiarizarse con estas herramientas, comprendiendo no solo sus aplicaciones prácticas en el entretenimiento y la recreación, sino también su potencial disruptivo en campos tan variados como la educación, la salud y la industria.