Pareceres: haya o no negociación, lo que siempre hay son costos

Este esquema puede ser más costoso que un acuerdo general de rumbo al que ocasionalmente haya que acicalar un poco según las circunstancias. Ley por ley significa para los ajenos no saber qué sigue y para el gobierno no saber con quién hacerlo. No habría horizonte, por lo tanto cada parte intentaría sacar de cada proyecto particular todo lo que pudiera. De allí su mayor costo total.