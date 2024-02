Otro spin-off de “Juego de Tronos”

Todo empezó en el universo fantástico creado por George RR Martin con un personaje: Aegon El Conquistador. El primer rey Targaryen inauguró la historia que el mundo conoció gracias a “Juego de Tronos”, saga de novelas llevada a la pantalla chica por HBO. Este año se emitirá la segunda temporada de “La Casa del Dragón”, precuela de “Juego de Tronos”, y ya está en marcha la producción de otro capítulo de este inagotable universo.

El protagonista será Aegon El Conquistador, quien desembarcó junto a sus dragones y a sus dos hermanas/esposas en Westeros para hacerse con el control de seis de los siete reinos. Así empezó el reinado de la casa Targaryen, a sangre y fuego, y son esos los hechos que esta nueva serie se propone contar.

Hay otro proyecto televisivo en producción: “A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight”, basada en “Las aventuras de Dunk y Egg”, una de las novelas cortas que escribió Martin en el marco del gameofthronesverse. Además, HBO les dio luz verde a series animadas que mostrarán otros aspectos de la saga épica.

El guionista de la historia de Aegon El Conquistador es Mattson Tomlin, quien trabajó en la última película de Batman. En cuanto a quién encarnará a Aegon, toda clase de rumores están corriendo. Se habla de Liam Hemsworth y, en especial, de Callum Turner, estrella de “Masters of the air”.