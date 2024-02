Despedidas y cambios en la oferta de plataformas y señales

Pero pasó mucho más por la señal, entre lo que se resaltan los ciclos “Primer Plano I.Sat” (con Alan Pauls de presentador), “Sexorama”, “Cine Zeta”, “Adult Swim” y “Karate Forever”, las series “Queer as Folk”, “Cha cha cha” y “Kids in the hall”, y los videoclips de I.Music o los recitales de I.Concert. La supresión de esta señal es una pérdida en una audiencia que buscaba un refugio de una producción por fuera de lo comercial y con títulos distintos de los que discurren -hasta el hartazgo y repitiéndose- en otras opciones.