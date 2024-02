Cuba, fascinación y espina

Sostuve al principio de este texto que una serie de acontecimientos me impidieron volver a Cuba y, aun a riesgo de ser autorreferencial, no puedo terminar sin ahondar en esa peripecia, cuyas resonancias nos hablan de una fascinación tardía, un anacronismo patético, una anorexia discursiva. En 2005 escribí en el diario La Nación una nota que se titulaba Los fracasos del Che. Un poco por casualidad me había topado en Buenos Aires con el hermano de Jorge “Loro” Vázquez Viaña, mítico guerrillero que había combatido con el Che en Bolivia, y me hizo una confesión sorprendente. Él, que había estado tan cerca, creía que el Che peleaba por motivos terapéuticos: nunca había tenido un ataque de asma mientras estaba combatiendo. Ese dato me llevó a escribir el artículo, que desató todo tipo de iracundias e insultos. “Hasta el asma, siempre”, me gritaban los menos ofendidos. Uno de los biógrafos del Che, “Pacho” O´Donnell, intentó refutarme con un artículo en el mismo diario. Un hijo del Che, Camilo Guevara, escribió una contestación violenta en otro diario argentino, Página/12, que ya por entonces tenía una línea populista. El embajador cubano en la Argentina, cuyo apellido se repetía como un hipo, González González, quiso también terciar en la discusión, pero a falta de tribunas locales que aceptaran su queja escribió en un conocido diario italiano. Zoé Valdez, desde París, salió en mi defensa en un periódico francés.