Lo que resulta evidente, leyendo estos cuentos, es que aquella anécdota de Clemente, con la que comencé estas líneas, ha perdido vigencia: el género policial ya no se preocupa necesariamente (tal vez la filosofía tampoco) por llegar a la verdad. La noción de verdad es lo que precisamente ha entrado en crisis, al menos en lo que tenía de indudable; de modo que toda verdad está en la inminencia de dejar de serlo, interferida por interpretaciones y relatos. Tal vez habría que decir que lo que ha perdido vigencia es la idea de verdad absoluta, que no era otra cosa que la imposición, a toda la sociedad, de la opinión de un sector (religioso, político, económico, etc.); mientras que hoy, como un triunfo de la modernidad, con sus soluciones y sus nuevos problemas, estamos en plena vigencia de la verdad relativa; es decir, la verdad se ha vuelto discutible. Esta es la concepción filosófica predominante, de la que deriva el resto, y que al parecer ha desembocado en este género.