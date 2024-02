De la Rosada al diván: paranoias y ladridos para todos y todas

Claro que la oposición que rechaza sigue las reglas de juego, sobre todo cuando no hay mayoría propia en el Congreso, pero los afanes de cambio del Gobierno, votados a dos manos en noviembre, se fueron esta vez a la banquina debido a una gestión más bien chapucera, que podría encuadrarse de modo benevolente en la falta de experiencia de muchos a quienes el Presidente ha elegido para avanzar. Haber ido a un cuarto intermedio después de la votación en general, le permitió a la oposición armar una estrategia de rechazo en particular, incentivada por los lobbies, que iba a ser derrota tras derrota si no se paraba de alguna forma.