Suspendieron el tratamiento para los niños con cáncer y ahora quieren sacar el aborto “porque es matar niños”. No te mantienen una línea coherente de pensamiento ni 24 horas. Desde que se sancionó la ley IVE se redujeron a 90% de las muertes por esa causa, es decir, se evitaron 45 muertes si el promedio era sostenido (estadísticas PBA). No hay debate válido. Es cuestión de salud pública. No se puede sacar un derecho adquirido. Puro circo de LLA.