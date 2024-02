Cómo se vive la experiencia de cruzar Los Andes

“Conozco las seis rutas y hay una sola que es la única que no pude hacer, pero porque no la puede hacer nadie ya que no tiene recorrido, que es la del paso de Guana, en el norte de San Juan”, comenta el hombre que transitó el paso de Comecaballos, en el norte de La Rioja; la ruta del paso de Los Patos, que es la que hizo el general José de San Martín; la ruta de Uspallata, que realizó el general Gregorio Las Heras; la ruta del Portillo que recorrió el general Lemos y la del Planchón que hizo el coronel Ramón Freire.