“Ley Ómnibus”: esperan a Milei y exploran alternativas

Tras la vuelta a comisión del proyecto de ley ómnibus, el diputado de Avanza Libertad José Luis Espert defendió la iniciativa y enumeró como aspectos positivos algunas de las propuestas que contenía. “Los que festejan la caída de la Ley Bases, les recuerdo que era una ley pensada para la gente, enfocada en el ciudadano olvidado por la política. El mismo ciudadano que nos paga el sueldo a los que hacemos política con sus impuestos y al cual servimos, al cual nos debemos”, arrancó. “Los argentinos perdimos la posibilidad que la educación sea servicio esencial para que los chicos siempre tengan clases por más paros docentes que hubiera, que no nos pidieran toneladas de documentación para cada trámite en el Estado si ya se había presentado antes en alguna dependencia estatal, que si manejás una Kangoo la mafia de Camioneros no lo considerara como carga y no te pidieran el RUTA”. También, “la eliminación del ITI que encarece la compraventa de inmuebles, que los bloqueos de empresas fueran un delito penal para que la gente pueda trabajar en paz, que los precios de las cosas que compramos tuvieran discriminados los impuestos que tienen adentro”.