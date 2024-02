Sedición policial: “Creo que hay mucha gente que está en el listado que no estuvo ahí”

Los defensores aprovecharon para consultarle si había visto en la revuelta a los imputados Eugenio Mamaní y Franco Jerez, a lo que Guzmán dijo que no. Además manifestó que al declarar en la fiscalía “la doctora Adriana Giannoni me amenazó con que me iba a meter preso y que me iba a quedar sin trabajo. Me mostró fotos y se enojó cuando no los reconocía…Creo que hay mucha gente que está en el listado que ni siquiera estuvo ahí”.