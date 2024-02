El gol de Federico Redondo dio una vida más a la Selección argentina en el Preolímpico

El “palo” propinado sobre el final del primer tiempo no iba a modificar la postura argentina. Con el tridente ofensivo de Solari, Thiago Almada y Santiago Castro, Argentina buscó torcer la historia y ponerse en ventaja. Las chances claras y la generación de juego no faltó; sin embargo, la bendita precisión se ausentó y cómo dice el típico refrán: “los goles que no entran en un arco, se convierten en el otro”.