Bussi: "Jaldo quiere quedar bien con Dios y con el diablo”

“Jaldo es el hombre que no se deja ayudar y así nos está yendo. Jaldo en la medida que abra su despacho, que escuche todas las voces, vamos a enriquecer la política y por eso también las soluciones. Creo que de esta manera no va, de esta manera no lo está entendiendo. No comprende la realidad del país, no entiende lo que está sucediendo en la calle, el sufrimiento de los vecinos y la falta de recursos para afrontar la inflación. Debemos cambiar claramente, debemos transformar esta forma de gobernar para dotar la deficiencia de responsabilidad y transparencia. Hoy el mundo pasa por otro lado y esperemos que el peronismo lo entienda una vez por todas”.