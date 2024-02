Ley ómnibus: los diputados tucumanos, entre la frustración y la euforia

En el mismo sentido, su compañero, Pablo Yedlin, se quejó del proceso y dijo que “la incapacidad legislativa manifiesta de La Libertad Avanza y sus aliados no permitieron una discusión lógica en comisión, un dictamen transparente y mucho menos una votación consensuada ni entre ellos”. Sumó que “los tucumanos deben saber que no se importará azúcar ni bioetanol de Brasil, que las retenciones al Limón y productos siguen en 0%, que no se privatizarán empresas públicas estratégicas y superavitarias (YPF, AA, Arsat, BNA, etc), que no le hemos dado facultades delegadas a Javier Milei”, puntualizó.