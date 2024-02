Para ganarle a River Plate, Excursionistas deberá usar la imaginación

La indicación del técnico de Excursionistas, Juan Carlos Kropiva, para sus dirigidos está apuntada más a lo mental que a lo físico. "A mis jugadores les digo que no vean a los de River como algo tan lejos, que se los imaginen jugando en el barrio”, explicó en el programa “Club Relatores” por AM 750. El ex jugador reconoce el poderío y considera que "bajar el perfil" del poderoso rival es "llevar el juego a donde más nos convenga".