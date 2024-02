Ley ómnibus: se cayó la sesión y el proyecto vuelve a comisión

19:36 hs

El oficialismo considera que la oposición incumplió acuerdos

El jefe de la Libertad Avanza, Oscar Zago, denunció que “los gobernadores no cumplieron con su palabra, vamos a trabajar y dialogar en comisión. No fracasó el proyecto, no cumplieron con su palabra los gobernadores. Se equivocan”.

“El que dice que no hubo diálogo miente”, señaló.