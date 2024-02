Lo que el agua se llevó: cayeron árboles pero no hubo heridos

La madrugada de ayer presentaba un panorama clásico de una noche de verano en Tucumán. Una noche tranquila, pero bastante sofocada, nada fuera de lo normal. Hasta que un temporal marcado por una tempestuosa lluvia y un imparable viento llegó de repente y no tardó en dejar consecuencias negativas en distintos puntos de la provincia. La tormenta que empezó alrededor de las una de la mañana fue bastante violenta, pero no trajo consigo más que daños materiales y complicaciones que no terminaron con heridos, según funcionarios de Defensa Civil de y la Dirección de Vialidad.