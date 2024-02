El monterizo al que le gustaría jugar en la Selección de Chile y planea el futuro en Ñuñorco

- A los 20 cuando me dijeron que no me iban a tener en cuenta en Lanús. Pensé que se me terminaba la carrera, estuve a préstamo en algunos clubes y a los 23, no me quería nadie. Lloraba todos los días porque desde chico uno piensa que va a jugar en Primera, que va a seguir en Europa, que jugará en clubes importantes y no es así, la realidad es que pocos llegan a tener esa carrera. Después por suerte salió lo de Chile, pero todo fue constancia y entrenamiento. A veces las cosas pasan por algo y uno tiene que estar fuerte de la cabeza para que las cosas se den. Hoy disfruto de este momento, estoy en una ciudad y un equipo en donde me quieren mucho. Son cosas que conseguí con sacrificio.