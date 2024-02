Por el freno, el Gobierno apuesta a rediscutir contratos y mover los plazos de las obras

En cuanto al vínculo con el Gobierno nacional, el ministro afirmó que la relación es muy fluida, pero que al no estar delegados la mayoría de los cargos y despachos del área está paralizada la gestión. “Todos los días leemos el boletín oficial buscando las designaciones, hasta que no se produzcan los nombramientos hay papeles que no se pueden llenar por la falta de firmas”, manifestó el ex subsecretario de Energía Eléctrica.