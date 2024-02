Con una "Bestia" indómita, creativa y goleadora, Boca venció a Tigre en la Copa de la Liga

Sin embargo, Merentiel no se quedó satisfecho y fue por más. No conforme con derrumbar la valla, el ex Defensa y Justicia recurrió a un aliado para estirar la ventaja del “xeneize”: Darío Benedetto. Lejos del área, el uruguayo filtró un exquisito pase para que “Pipa” rompiera su sequía y, de emboquillada, marcó el segundo para el “xeneize”.