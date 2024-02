Cartas de lectores: el gobernador y su decisión

Las personas se desenvuelven como los historiadores. Analizan retrospectivamente sus realidades. “Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojala fueses frío o caliente! Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca” (Apocalipsis). ¿Un gobierno agónico ante el trajín que significa el tratamiento de sus proyectos en el Congreso? ¿Impasse? Joaquín Morales Solá (La Nación): el “acuerdo” pactado entre el gobierno y la oposición “dialoguista” o “amigable”... “luce frágil y agónico”. Eduardo Van Der Kooy (Clarín): “¿Qué hará el gobierno cuando el impacto de la movilización (del miércoles 24) se evapore? Si la Ley Ómnibus”, prosigue, “requiere más debate y prolonga su incertidumbre en Diputados y el Senado. O, en un caso extremo, fuera rechazada. ¿Estimará el gobierno concluida su gestión? ¿O se embarcará en alguna cruzada temeraria?” ¿”Cruzada temeraria”? ¿Posibilidad de ignorar al Congreso? ¿Convocatoria a un plebiscito? ¿Establecer un gobierno por decreto? ¿Implosión de contradicciones por el reparto de la torta ante las tremendas ganancias generadas por las medidas económicas adoptadas? ¿O simple temor a una rebelión popular? ¿Puja entre los que defienden los derechos de exportación junto a una mayor recaudación fiscal y los que exigen acaparar una mayor renta de la devaluación del peso? Nadie quiere bajarse del caballo. ¿Síntomas? Resurgimiento de los mercados paralelos del dólar. Mantenimiento del cepo a las importaciones. Aparición de sucedáneos de monedas provinciales (el Banco Central ha prohibido que los bancos provinciales otorguen créditos para pagar salarios). ¿Otros significados de “cruzada temeraria”? ¿Una poda más intensa de los gastos sociales (jubilaciones)? ¿Una renuncia anticipada y la convocatoria de la Asamblea Legislativa? ¿A qué se refieren? ¿Prevén, los mencionados, el posible desarrollo de una situación prerrevolucionaria? Se está tirando demasiado de la cuerda. ¿Y si se desencadenan factores impensados? El pueblo, en este proceso, no tiene metas propias. Por el momento. Comenzó votando al libertario. Quiere mejoras inmediatas en sus condiciones humanas. Cosas simples: su familia no pase hambre. ¿Prefacio de las ideas a la acción? El Gobernador Jaldo, en este cuadro convulsivo, por sus responsabilidades, ha elegido ubicarse en uno de los bloques en pugna. Su posición es políticamente respetable. Analizó, con sus maneras y elementos disponibles, la situación y tomó una decisión. Defendió la producción citrícola, azucarera y la no injerencia de las petroleras en la producción de bioetanol. la restitución de fondos de la reversión del impuesto a las ganancias y la autorización para que el banco de la provincia pueda dar créditos para pagar sueldos. Pero... Tucumán es más abarcativo. La ley ómnibus afectará a la educación y a la docencia. Habrá que ver, en función de la perspectiva expuesta, si su contraparte respeta los acuerdos.