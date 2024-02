Premios Grammy: Miley Cyrus celebró sus estatuillas y dejó frases para la interpretación y la polémica

La cantante recibió de manos de Meryl Streep el gramófono en la categoría de grabación del año. Minutos después, quien saltó a la fama con Hannah Montana volvió a subir al escenario, esta vez para recoger de manos de Mariah Carey su premio Grammy a mejor interpretación pop en solitario. Al recibir su segundo galardón, las cámaras captaron a Miley haciendo este gesto con el que parece decir: “¡Lo conseguí!”. También dio las gracias “a mi mamá, mi hermana, mi amor”. “¿Alguien más? Creo que no me olvido de nadie. Pero puede que me haya olvidado de la ropa interior. ¡Adiós!”, bromeó al terminar, fiel a su estilo polémico y desencadenó una lluvia de comentarios en redes sociales.