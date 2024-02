Ley ómnibus: la cultura busca que no se traten las normas que afectan al sector

El diálogo se centra en los representantes del radicalismo, los cordobeses y el peronismo que rompió con Unión por la Patria (incluyendo fundamentalmente a los tres tucumanos que conformaron la bancada autónoma jaldista Independencia). En las charlas, se insiste en que ningún ente nacional se financia con impuestos generales sino con gravámenes específicos; en que no hay sobredimensionamiento en las áreas administrativas y en que el proyecto no fue tratado en la comisión de Cultura de Diputados, aún no conformada, así que se solicita que el bloque de propuestas pueda presentarse nuevamente en sesiones ordinarias para su abordaje.