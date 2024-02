Maltrato animal: movilizó a cientos de personas y rescató a dos perros encerrados en un patio de cemento

Un escenario que estremece: los animales se encontraban en un estado deplorable

Esta fue la rutina de Adriana por cinco días. Al principio, el 21 de enero no lo notó pero el 26 se hizo imposible de ignorar: una infección le había destrozado la oreja a uno de los animales. “El martes pasado, ese día me agarró una desesperación", contó la mujer. No aguantó más y decidió capturar para las redes sociales el escenario que le estrujaba el corazón.