Santoro durísimo con Daniel Scioli: "terminó su carrera política de la peor manera"

En respuesta a estas críticas, Scioli rompió el silencio en una entrevista con Perfil: "¿Qué les llama la atención? ¿Qué quiera ayudar? ¿Qué vengo y me comprometo en un momento difícil para el país? Nunca me han visto indiferente y no puedo serlo". Defendió su voluntad de colaborar en un contexto desafiante y desafió a sus críticos: "Cuenten cuántos peronistas hay en el Gobierno, agarren papel y lápiz y hagan la lista. Yo pongo la cara por lo menos”.