"Invitamos a los directivos de la SAT y el Ersept a que tomen el agua marrón que sale en Tucumán", señaló la oposición

Por su parte, Cobos explicó que el análisis que están solicitando es algo que el Ersept debe hacer de manera periódica, por ley. "Además, ya en diciembre empezaron los primeros casos a hacerse públicos. Gente que abría las canillas y salía un color imposible de tomar, imposible de bañarse, imposible de cocinar. Mientras tanto, desde la SAT le decían a los usuarios que se queden tranquilos. Este servicio no da para más. Y para colmo no sólo hay que pagar por un servicio que no tenemos, también hay que gastar en bidones de agua y ahora, un aumento", señaló el edil. También añadió que en enero, presentaron una nota ante el organismo para que no se instrumente el aumento.