Alegría entre mentiras verdaderas

En modo “Argentina-FranciaQatar 2022”, así fue la victoria celeste y blanca en la Copa Davis. La serie que se jugó en el Jockey Club de Rosario ante Kazajistán, en cuanto a drama e incertidumbre, puede compararse a la infartante final del último mundial de fútbol. La gran diferencia es que no se ganó ningún título máximo, pero se festejó como tal. El desgastante sufrimiento para ganarle a los kasajos por 3 a 2 no estaba en los planes. Argentina era favorita principalmente mirando el ranking de cada uno de los protagonistas y más teniendo en cuenta que los visitantes no tuvieron a sus dos jugadores estelares.