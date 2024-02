Los hinchas de San Martín quedaron conformes con el triunfo; no así con el funcionamiento

“Estoy contento. Me gustó demasiado el juego de Junior Arias. Además, la defensa estuvo muy sólida. Lo único que me preocupa es el medio campo, todavía no me cierra, capaz por lo que es el primer partido”, dijo Santiago Olivera, en diálogo con LA GACETA, pos triunfo en La Ciudadela. “Lo noto un poco de falta de ritmo y de jerarquía en algunos jugadores como Iván Molinas y Leonardo Monje. Los que más se destacaron en el medio campo fueron Gustavo Abregú y Juan Cuevas”, agregó el fanático.