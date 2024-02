Cartas de lectores: de acuerdo y en desacuerdo

Soy jubilado de 81 años (40 años como técnico y 44 años como ingeniero). Me dirijo al presidente Milei para decirle que comparto la decisión de imprimir billetes de $ 10.000 (U$S 10) y $ 20.000 (U$S 20) con próceres nacionales por razones de la economía nacional, pero le faltaría una oración a Dios como la de los dólares de Estados Unidos (“in God we trust”). No comparto la decisión de eliminar la fórmula de movilidad y actualización de los haberes previsionales, sino que hay que actualizarla por inflación. “Será Justicia”.