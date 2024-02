Los libros recomendados de la semana

Rebelde. Irreverente. Comprometido. ¿Romántico o pos romántico? “Yo no le pido ni esplendor ni gloria, yo no le imploro ni placer ni dicha, tan solo quiero la profunda noche, la noche de las tumbas y las ruinas, porque yo tengo desolada el alma y no puedo vivir sobre la vida...” Se fue de la vida en 1917 y pese a que escuelas, ciudades, bibliotecas, calles, pueblos, clubes, llevan su nombre, hace tiempo ha tropezado con un equivocado olvido. Almafuerte, nacido como Pedro Bonifacio Palacios el 13 de mayo de 1854 en San Justo, partido de La Matanza, es rescatado por el poeta santiagueño Alfonso Nassif, a través de un ensayo que publica la Fundación Argentina para la Poesía, en su colección Los Maestros.