Una guerra sin fin: Israel atacó dos ciudades de Gaza llenas de refugiados

"Pedí ayuda a gritos y vino gente. Saqué a Yamen, el primero, era el único que podía ver, el resto seguía bajo los escombros. Sacaron a Yamen, Eileen y Sila y sacaron a su madre (todos vivos). No pudimos encontrar a Bassam, lo estuvimos buscando, pero estaba enterrado, no pudimos salvarlos, juro que no pudimos", dijo Jamal, mientras se despedía de su hijo muerto en el hospital.