Pablo González Jazey: “La guitarra grita cosas con los silencios, son alaridos”

- Mucha. Boston me reafirmó algo que ya veía acá. El Conservatorio tenía el convenio con la Berklee, entonces había materias que pude tomar en la Berklee, también pude usar sus instalaciones. Fue realmente muy importante por varias cosas. La primera era porque reafirmaba algo que yo había visto en Tucumán y que Víctor Villadangos me dijo en su momento: que no hace falta mucho más como el tiempo que vos le dedicás al instrumento y ciertas cosas emocionalmente estables que podés tener con tus viejos, con tu novia, tus amigos… Esto es cuestión de sentarse y meterle, teniendo una guía. No había tanto internet como ahora, pero sí había una guía, había discos y había ganas de defender lo que estábamos haciendo. Entonces yo no hice el paso normal de ir de Tucumán a Buenos Aires, yo me fui de acá. Y llegando allá confirmé que era lo mismo, cambiaba el lugar. Me maravillé con las bibliotecas, con las posibilidades enormes, con el acceso a información. Dos años estuve ahí, a la Annelise la conocí el primer o el segundo día de llegar porque ella era la segunda que manejaba toda la oficina de música. Tiene una experiencia en gestión, en la cuestión administrativa, que es impresionante. Cuando no conocés mucho, cuando el ángel te habla en castellano, decís: “Uy, Dios mío, habla castellano”. Y ahí empezamos a hacer música un poco y luego nos enredamos.