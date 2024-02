Atlético Tucumán: con 11 incorporaciones, se cierra un mercado de pases agitado

Pese a que esperaban novedades en las últimas horas, finalmente Atlético cerró el mercado de pases sin nuevas incorporaciones. Franco Torres, mediapunta de Gimnasia de La Plata, tenía todo arreglado para ser refuerzo, pero la dirigencia decidió desistir de su contratación porque el jugador sufre de una pubalgia, que no le permite entrenar con normalidad hace algunas semanas. Por su parte, también hubo consultas por Matías Palavecino, mediocampista de Belgrano, pero el “pirata” no estaba dispuesto a dejarlo salir, por lo que no hubo avances.