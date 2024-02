Aún no se confirmó la causa de muerte del joven de Tafí Viejo

Con respecto a los antecedentes de Rossi, Medina Ruíz señaló que el paciente no había tenido dengue en otra oportunidad ni tampoco sus familiares o personas cercanas a él. “Eso también nos hace dudar sobre el diagnóstico. Y no hay información de que esté vacunado o no, entonces no tenemos certezas para descartar o comprobar la enfermedad”, dijo.