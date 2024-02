Palacios: entre acusaciones de su ex pareja y rumores de irse a jugar a Inglaterra

En tanto Yésica Frías, su ex mujer, dio una entrevista al programa Intrusos y contó detalles sobre la separación y también de su relación con el jugador. Frías dijo que se casó en secreto con el volante y que su suegro le quiso pegar luego de haberle contado al jugador que su propia madre, que le manejaba las finanzas, le robaba plata. "Me termino separando cuando el padre de él en mayo me quiso pegar y Exequiel se puso en el medio, terminamos los dos llorando. Terminé perdiendo un embarazo, estábamos mal, y detonamos. Había un mundial por delante y yo no quería que él absorba todo”, lamentó. "Después de Qatar sentí que se le subieron los humos de campeón y cambió. Me dijo: yo te amo pero quiero estar solo. Y él ya me venía engañando desde diciembre”, reveló la emprendedora textil.