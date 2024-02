Apuntaron con un fuerte láser a un avión en Córdoba: qué riesgos podría haber ocasionado

“Un colega piloto que venía en cabina en el tercer asiento logró tomar este video, tapando con su celular mientras grababa y que no me dé en mis ojos. No entiendo bien la gracia”, enfatizó el usuario que se describe como “piloto de Caza-Bombarderos (R) FAA A-4AR Fightinghawk. Comandante de Boeing 737 NG/MAX. Piloto de planeador e instructor de vuelo”.