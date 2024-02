Machado: ¿cosa juzgada o una medida inconstitucional?

No obstante, Machado nunca acudió a la Contraloría a conocer el caso en su contra, porque siempre lo desestimó y tachó de ilegal. “Se debió haber agotado esa vía y ya tendría de primera mano violaciones flagrantes”, dijo por su parte Gloria Pinho, ex jueza y ex candidata en las primarias. “Perdió una oportunidad de oro”.