Quién es Tomás Agote, el empresario expulsado del Congreso por insultar a una diputada

"Es un emprendedor de los que trajeron durante todo el debate a exponer, en esas comisiones nos agredieron. Yo creo que el patoterismo que han demostrado desde (José Luis) Espert a sus invitados tiene que ver con que no quiere que denunciemos, cuando él me empezó a gritar yo estaba denunciando que Milei dijo que había valijeros comprando voluntades, habló de coimas. Yo dije que no se puede estar discutiendo esta ley con esas acusaciones. Ahí me empezó a insultar y agredir con una actitud impune así que me gustaría saber quién lo invitó al recinto", manifestó.