Sarr con aires dakarianos

En la misma clase estarán otros comprovincianos y que además representarán a la misma escudería, la GM Motorsport: Diego Blas y Leonardo Ulla sentados también en sendos UTVs. Blas atraerá mucha atención por llegar desde una clase en la que fue campeón debutante en 2023. “Voy a la categoría mayor: la T3.1. Los pilotos son de un nivel muy importante, internacionales y de equipos oficiales”, contó. El campeón será navegado por el riojano Santiago De La Vega. “Por supuesto, voy a tratar de repetir el triunfo, pero no será nada fácil”, aseguró Blas. La dupla competirá en un auto de la misma marca y modelo del de Bollero, en status de cero kilómetro. Con esa máquina, el tucumano enfrentará la incertidumbre de la competencia. “Es una disciplina en la que puede pasar cualquier cosa”, remarcó. “Corremos a campo traviesa. A diferencia del rally común, nos encontramos con muchos obstáculos que no los tenemos en la hoja de ruta porque son puntos satelitales, imaginarios que no están en el terreno. Tenemos que ir constantemente improvisando según lo que va apareciendo y eso aumenta la probabilidad de roturas”, describió Blas. Ulla, por su parte, cumplirá el rol de navegante a la par del catamarqueño Augusto D’Agostini, también en un Can Nam Maverick X3 de la T3.1.