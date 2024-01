El Gobierno recibirá a la UTA; pero aclara que hay "paritarias libres"

El Ministerio de Economía subraya que no presentará ninguna autoridad en la mesa de diálogo, ya que considera que no corresponde la intervención de otro organismo nacional en una discusión entre empleadores y empleados, excepto en el ámbito facilitado por la Secretaría de Trabajo. Se destaca que la Secretaría de Transporte no participa en las negociaciones entre la UTA y los empresarios, reafirmando la importancia de las paritarias libres y subrayando que el Estado Nacional no debe tener injerencia en estas negociaciones entre las partes involucradas.