“En cada obra, quiere dejar siempre feliz al espectador”

- La verdad, no soy de meterme mucho en la política, no me interesa y nunca me interesó, no sé cuál será la determinación final con respecto a estas normas, yo lo único que pido que sea cual sea el resultado, no afecte a la cultura, que sea para bien de la cultura, ya sea que si se aceptan y se aprueban como si no se sancionan. Obviamente, siempre voy a querer que a la cultura y que a todo en general nos vaya bien; si estas propuestas ayudan, bienvenido sea; si no, no, quiero lo mejor para la cultura de mi país y para todo lo que suceda en mi país.