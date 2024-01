Emergencia sanitaria: "Los proyectos enviados por el municipio eran un papelón", afirmó Canelada

La emergencia prevé la prórroga por un año del contrato del municipio con la empresa que realiza la recolección de residuos, vínculo que vence en febrero. "Esta gestión no puede decir que desconocía ese plazo. Desde junio sabían que iban a gobernar la capital, han pasado siete meses. Es inexplicable que no hayan podido redactar los pliegos necesarios para avanzar en el proceso de licitación. Y es más grave cuando se trata de una cuestión tan sensible como la ambiental. Las decisiones que se toman hoy, con preparación o con improvisación, afectan a todos los tucumanos pero también a las generaciones que vendrán".