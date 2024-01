Bolivia: quejas y falta de alimentos

Las protestas en Bolivia por parte de los seguidores del ex presidente Evo Morales (2006-2019) cumplieron ayer una semana en medio de un agravamiento del desabastecimiento de alimentos y combustible debido a los bloqueos de rutas, y de momento no se avizora ninguna solución al conflicto. Los descontentos exigen la renuncia de los jueces que inhabilitaron a Morales como candidato presidencial para 2025. Los bloqueos agudizaron todavía más el enfrentamiento entre Morales y el presidente, Luis Arce, su antiguo aliado y ex ministro de Economía, a quien los seguidores del ex mandatario acusan de boicotear su candidatura con la ayuda de congresistas y jueces. Ambos fueron proclamados por sus seguidores como candidatos a la presidencia en 2025.