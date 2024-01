Una niña murió tras ser atropellada en la ruta 304

El caso generó mucha tensión en la ciudad el Este de la Provincia. La Policía resguardó al acusado. Fue alojado en calidad de aprehendido una comisaría de la capital y quedó a disposición de la Fiscalía de Atentados Contra las Personas. Según los primeros datos de la investigación, en el lugar de los hechos los testigos señalaron que Cronos circulaba de norte a sur, pero no habrían precisado en qué circunstancias se dio la tragedia. Ferreyra, que en principio no habría estado bajo efecto de ninguna sustancia (esperan los resultados de las pericias), habría sostenido que la niña se cruzó repentinamente y no le dio tiempo a reaccionar.